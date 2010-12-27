Выборгские таможенники отметили профессиональный праздник

Участниками торжества стали работники и ветераны Выборгской таможни, а также лица, представляющие Северо-Западное таможенное управление районной администрации.

В минувший четверг, 25 октября, в Выборге состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню таможенника Российской Федерации. Местом проведения праздника стал городской Дворец культуры, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками торжества стали работники и ветераны Выборгской таможни, а также лица, представляющие Северо-Западное таможенное управление районной администрации. С поздравлением к присутствующим обратился заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько. Также он передал поздравления от главы района Дмитрия Никулина и главы районной администрации Геннадия Орлова, которые не смогли принять участие в мероприятии.

Таможенная служба вносит достойный вклад в укрепление экономической безопасности и защиту национальных интересов. Сегодня она по праву является одним из действенных механизмов государственного регулирования внешней торговли и пополнения бюджета, - говорится в нем. - Уверены, что и дальше вы с честью и достоинством будете стоять на страже интересов Российской Федерации, выполнять возложенные на вас служебные обязанности и обеспечивать безусловное и полное соблюдение таможенного законодательства. Особые слова благодарности ветеранам ведомства, заложившим в Выборгской таможне прочные основы для формирования современной таможенный службы. Андрей Голобородько, заместитель главы администрации МО "Выборгский район"

По окончании торжественной церемонии поздавления Андрей Голобородько наградил почетными грамотами лучших сотрудников Выборгской таможни в знак уважения за значительный вклад в развитие оперативно-служебной деятельности таможни.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО