Выборгские спортсмены заняли весь пьедестал почета на Чемпионате по плаванию

Участниками соревнований стали около 300 спортсменов из 9 регионов Северо-Западного и Ямало-Ненецкого федеральных округов.

С 16 по 19 октября в Сыктывкаре состоялись Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками соревнований стали около 300 спортсменов из 9 регионов Северо-Западного и Ямало-Ненецкого федеральных округов. Приехали на соревнования также подопечные выборгской спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит".

По результатам Чемпионата и Первенства первое место на отрезке 1500 м вольным стилем завоевал выборжанин Валерий Школин. Помимо этого, "фаворитовец" стал серебрянным лауреатом на отрезках 400 м и 800 м вольным стилем, а также завоевал бронзу, проплыв 200 м на спине и 1500 м вольным стилем. В числе призеров также оказался и другой воспитанник "Фаворита" - Артём Чебыкин, завоевавший бронзу на дистанции 400 м комплексным плаванием.

В общем командном зачете Сборная Ленобласти, в составе которой спортсмены из Выборга, получила третье место. Уже на протяжении многих лет бессменными тренерами фаворитовцев являются Рада Колотилкина и Ольга Чуркина.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО