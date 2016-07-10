Выборгские ребята прошли в финал "Большой перемены"

Они примут участие в завершающем этапе конкурсных испытаний, который пройдет в ноябре в международном детском центре "Артек" в Крыму.

Ученик 10 класса школы №14 Выборга Олег Муратов стал финалистом всероссийского конкурса "Большая перемена", который проводится в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Всего в финал "Большой перемены" вышли шесть ребят 9-10 классов из Ленобласти. Они примут участие в завершающем этапе конкурсных испытаний, который пройдет в ноябре в международном детском центре "Артек" в Крыму.

Также в финал "Большой перемены" прошел Иван Ткаченко, выпускник 2021 года школы №14, а ныне студент Выборгского института (филиала) Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.

В июне ученица выборгской школы №13 оказалась в финале "Большой перемены.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО