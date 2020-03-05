Выборгские поисковики помогли жителю Белоруссии найти могилу погибшего на войне деда

Репортаж Piter.TV.

В Выборгский район приехал внук одного из красноармейцев, погибших на Выборгской земле в 1941 году. Виктор Козлов из Белоруссии прибыл сюда, чтобы почтить память родного деда – Ивана Васильевича Козлова. Красноармеец погиб 15 июля 1941 года – через 3 недели после призыва в РККА в возрасте 32 лет. До этого он жил в деревне Лесково под Всеволожском с женой и тремя детьми.

У бабушки было трое сыновей, мой отец был младшим, потом бабушка попала в эвакуацию и вернулась после войны, но не нашла ни следов, ни сослуживцев. Это было начало войны, и все сослуживцы погибли.

Останки бойца были найдены выборгскими поисковиками неподалеку от поселка Малиновка, а потом захоронены на мемориале "Петровка". Поисковики при поддержке администрации искали родственников героев, а Виктор Козлов искал их при помощи руководства пограничного подразделения Нацгвардии.

Всего же на захоронении под Малиновкой нашли останки около сотни солдат и офицеров. Это было крупное госпитальное захоронение, на которое случайно наткнулись геодезисты.

Стали поднимать... оказались бойцы и командиры, были найдены жетоны 16 медальонов из них 13 прочитано. По архивам, когда стали заниматься после первых медальонов, было понятно что это 65 Стрелковцый полк. Пограничные войска. По данным где-то в районе 114 человек здесь погибли. Сейчас у нас найдены 93 бойцов и офицеров, в этом году еще 3 офицеров обнаружили.

Виктор Козлов посетил и место гибели деда, и место его почетного захоронения. В знак благодарности он передал поисковикам камни из стен легендарной Брестской крепости. Теперь он и его близкие смогут приезжать на Выборгскую землю, чтобы почтить память героя.

Весь день меня не оставляла мысль, пока я не попал на место гибели, неужели это правда, неужели нашли. И теперь действительно это случилось. Поиски дали результат. Теперь есть место, куда можно прийти и возложить цветы. Большое волнение и благодарность!

Представители поискового движения продолжат работу по поиску потомков героев, погибших в боях за Выборгскую землю

Свою помощь им в этом оказывают представители администрации, архивов, Минобороны, ФСБ и общественных организаций.

Видео: Piter.TV