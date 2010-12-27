Выборгские музеи в День России будут открыты для всех желающих

Так, 12 июня жителей и гостей города в часы работы приглашают "Эрмитаж-Выборг", Дом-музей В.И. Ленина в Выборге, Военный музей Карельского перешейка.

В преддверии празднования Дня России администрация МО "Выборгский район" обратилась к руководителям учреждений культуры г. Выборга с просьбой организовать в этот день для всех желающих бесплатное посещение экспозиций и выставок. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Так, 12 июня жителей и гостей города в часы работы приглашают "Эрмитаж-Выборг", Дом-музей В.И. Ленина в Выборге, Военный музей Карельского перешейка. Также в этот день своих посетителей ожидает Выборгский замок, на территории которого музейные экспозиции для граждан будут в свободном доступе.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: "Интересный Выборг"