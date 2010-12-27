Выборгские дома продолжат реставрировать

В многоквартирных домах, объектах культурного наследия в Выборге продолжается капитальный ремонт. Уже 13 домов в историческом центре вновь оделись в строительные леса.

Как сообщает сайт пресс-службы администрации Выборгского района, многие из домов исторического центра в скором времени вновь будут укутаны строительными лесами. Масштабная реставрация, которая была прервана для проведения двух значимых для города праздников: Дня Ленинградской области и Дня города, продолжится с новой силой.

Уже сейчас леса возведены на 13 домах. На большинстве домов, вошедших в программу реставрации города обновление фасадов было завершено еще до праздников. Работы, которые стартовали сейчас в основном затронут фасады выходящие во дворы, а также крыши зданий. По плану, большая часть работ должна завершиться до Нового года. Весь же проект реставрации будет завершен только к осени 2019 года.

За ходом работ и качеством их исполнения ведется строгий контроль. Перед празднованием Дня Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко лично проинспектировал то, насколько хорошо выполняются все технические требования в ходе реставрации. Важно также и то, что в итоге работы будут принимать не только комиссии, состоящие из экспертов, но и жители реставрируемых домов, что гарантирует максимальное качество и удовлетворенность граждан. Подрядчик в свою очередь по условию контракта представляет пятилетнюю гарантию на произведенные работы и обязуется в течение этого срока исправлять любые выявленные недостатки.

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Фото: Piter.TV