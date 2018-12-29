Выборгская таможня подвела итоги работы в праздничные дни

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года через таможенные посты Выборгской таможни проследовало 259,5 тысяч физических лиц, оформлено 67 тысяч легковых автомобилей и 3,5 тысячи грузовых автомобилей.

Новогодние и рождественские праздничные дни 2019 года на российско-финской границе в регионе деятельности Выборгской таможни прошли в штатном режиме, несмотря на то, что поток автотранспортных средств и граждан, выезжающих в соседнюю страну на отдых в новогодние каникулы, был увеличен.

Таможенные посты МАПП Торфяновка, Брусничное и Светогорск во взаимодействии с Пограничной службой круглосуточно обеспечивали своевременный и бесперебойный пропуск через государственную границу Российской Федерации. На всех автомобильных пунктах пропуска максимально использовались полосы грузового и реверсного движения.

В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года через таможенные посты Выборгской таможни, расположенные в многосторонних автомобильных пунктах пропуска проследовало 259,5 тысяч физических лиц, оформлено более 67 тысяч легковых автомобилей и 3,5 тысячи грузовых автомобилей.

Самым напряженным днем по количеству проследовавших в обе стороны транспортных средств было 4 января, когда максимальное количество автомобилей превысило 8,5 тысяч единиц. Также 6 января проследовало рекордное количество физических лиц за весь указанный праздничный период. На всех трех таможенных постах многосторонних автомобильных пунктов пропуска на въезд и на выезд через границу в этот день проследовало 35,4 тысячи физических лиц и оформлено 7,7 тысяч легковых транспортных средств.

Должностные лица Выборгского железнодорожного таможенного поста также работали в усиленном режиме в связи с увеличением пассажиропотока. В период новогодних и рождественских праздников было запущено 9 пар дополнительных поездов сообщением "Москва-Хельсинки-Москва" и семь сдвоенных высокоскоростных поездов "Аллегро" сообщением "Санкт-Петербург – Хельсинки – Санкт-Петербург". В дни пиковой интенсивности на отдельных сдвоенных высокоскоростных поездах "Аллегро" одновременно перемещалось более 600 пассажиров.

В период новогодних и рождественских праздников с 30 декабря по 8 января на основных и дополнительных поездах проследовало 27,6 тысяч пассажиров. Суточная интенсивность в отдельные дни превышала 3,3 тысячи пассажиров.

Отдельно нужно сказать, что в 2019 году Выборгская таможня продолжает работу по пресечению ввоза на территорию Российской Федерации "санкционных" товаров под видом категории товаров для личного пользования. В частности, уже 6 января на таможенном посту МАПП Светогорск была пресечена попытка ввоза товара указанной категории. В ходе таможенного досмотра легкового автомобиля марки "Пежо" с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в багажном отделении обнаружена готовая молочная продукция, сокрытая от таможенного контроля - сыр и масло в первичной заводской упаковке. Фактический вес товара составил 222 килограмма.

Уже в новогодние каникулы должностными лицами Выборгской таможни было возбуждено 10 дел об административных правонарушениях в отношении физических лиц. В основном, граждане нарушали требования законодательства по нормам ввоза на территорию РФ продуктов молочного и мясного происхождения, электронного оборудования, а также табачной продукции.

Таможенные посты Выборгской таможни в праздничные дни работали стабильно и без перебоев. Александр Ястребов, начальник Выборгской таможни

Источник: пресс-служба Выборгской таможни

Фото: nemspb.ru