Выборгская таможня: "обыкновенные защитные пленки" оказались сенсорными панелями

Общая стоимость товаров на внутреннем рынке России составила более 1,8 миллиона рублей.

В результате таможенного контроля в высокоскоростном поезде "Аллегро" сообщением Хельсинки – Санкт-Петербург таможенники Выборгского железнодорожного таможенного поста установили, что в сопровождаемом багаже гражданин России перемещает, как оказалось впоследствии, незадекларированный и дорогостоящий товар. В сопровождаемом багаже в трех тубусах, по объяснению владельца, находились "обыкновенные защитные пленки" общим количеством 10 штук. Мужчина пытался ввести таможенников в заблуждение, поясняя, что они предназначены исключительно для защиты ЖК-дисплеев.

Обнаруженный товар был направлен на таможенную экспертизу в экспертно-криминалистическую службу для его идентификации и определения рыночной стоимости. Согласно заключению таможенного эксперта, представленный для исследования товар оказался сенсорными (мультитач) панелями в интерактивных устройствах диагональю 55 дюймов. Такие устройства позволяют превратить любую поверхность, в том числе проекционные экраны, в сенсорную панель, реагирующую на прикосновения.

Панели могут наклеиваться на окно, витрину или стекло, превращаясь при этом в интерактивные столы и сенсорные киоски, центры управления и конференции, демонстраторы дизайнерских проектов. Общая стоимость товаров на внутреннем рынке России составила более 1,8 миллиона рублей (1 854 000 руб.).

Исходя из объяснений лица, характера и количества товаров Выборгским железнодорожным таможенным постом принято решение о признании товаров не для личного пользования.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающее наложение административного штрафа на гражданина в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Источник: пресс-служба Выборгской таможни