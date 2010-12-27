Выборгская администрация обеспокоена ситуацией в домах, которыми занималось ООО «МироГрупп»

Подрядчик ушел, но капремонт не заканчивается. С приближением холодов особо остро встает вопрос о том, как будут отапливаться дома, где тепловые сети были разобраны и не собраны обратно в связи с отстранением недобросовестных работников.

После того, как 30 августа Фонд капремонта направил расторг все связи с подрядчиком ООО "МироГрупп" и включил его в список недобросовестных, в воздухе повис вопрос: кто и как будет заканчивать работы на объектах, где был задействован уже отстраненный от реставрации подрядчик?

Сейчас в Выборге проходит фиксация объема уже выполненных подрядчиком работ. Комиссия, в состав которой входят представители заказчика, исполнителя и администрации Выборгского района, внимательно осматривает дома и выявляет места, которые необходимо доделывать или переделывать целиком. В частности, администрация Выборгского района выражает обеспокоенность по поводу теплоснабжения домов, в которых ООО "МироГрупп" проводил капитальный ремонт. С грядущими холодами этот вопрос становится наиболее актуальным из всех, которые приходится решать в связи с отстранением подрядчика. Так сегодня комиссия проверяла состояние систем отопления на пр. Ленина, 18, пр. Ленина, 6, Ленинградском проспекте, 31.

В настоящее время на Ленинградском проспекте, 31 демонтированы все внутренние теплосети и радиаторы. Уведомление с просьбой о содействии условий для своевременного подключения к центральной системе отопления вышеуказанного дома направлено администрацией в Фонд капремонта и правительство Ленинградской области.

На пр. Ленина, 18 и пр. Ленина, 6 работы идут в плановом порядке: в настоящее время радиаторы установлены, идет подключение внутренних теплосетей. Администрация Выборгского района просит взять на контроль своевременность исполнения работ на теплосетях многоквартирных домов.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район" ЛО