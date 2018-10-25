В Южном микрорайоне Выборга продолжается ямочный ремонт

В Выборге продолжается ямочный ремонт. В минувшие выходные рабочие переместились в Южный микрорайон.

В эти выходные, 20 и 21 октября, работы шли во дворах на улицах Лунина, Большой Каменной и Аристарха Макарова. Ямочный ремонт и благоустройство территорий проводилось силами организации "РАСЭМ".

Поводом для старта работ стали обращения местных жителей к депутатскуму корпусу. Ямочный ремонт проводился преимущественно на придворовых территориях

Жители по 18 округу они отправили устные и письменные обращения. Были просьбы сделать ямочный ремонт по ряду адресов. Это самые проблемные ямки, самые проблемные места, на которые обращали внимание люди. Мы не могли остаться в стороне, обратились к ООО "РАСЭМ", чтобы они ликвидировали эти проблемы. Александр Михайлов, Помощник депутата Светланы Шевченко по избирательному округу №18 г. Выборга

В ближайшие недели ремонтные работы продолжатся. Помимо ямочного ремонта запланировано благоустройство дворовых территорий.