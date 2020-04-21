В Выборге продолжается ремонт дорог

По многочисленным просьбам жителей, предприятий и депутатского корпуса, в настоящий момент проводится поддерживающий ремонт, отсыпка и грейдирование щебеночно-песчаной смесью дороги на улице Промышленная. Проводится ямочный ремонт дорожного полотна моста на улице Кривоносова, к которому также восстановлены подъездные участки. Также продолжается ремонт дорог по ул. 4-я и 5-я Полевая и переулка Открытый.
Закончены дорожные работы на перекрестке улицы Приморской – Приморского шоссе. В ближайших планах ремонт двух перекрестков: Московский проспект – ул. Крепостная и ул. Вокзальная – Ленинградское шоссе.
Администрацией МО "Выборгский район" продолжается процедура подготовки заявок на ремонт дорог в комитет дорожного хозяйства Ленинградской области. После получения подтверждения финансирования со стороны областного правительства в Выборге будут проведены дополнительные конкурсные процедуры и ремонт дорог продолжится.
Видео: Piter.TV
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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