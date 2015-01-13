Выборг восстановился после непогоды

Сильный ветер и дожди настигли город перед выходными.

В выходные дни коммунальные службы Выборга работали, устраняя последствия шквалистого ветра, которым был нанесен урон объектам городского хозяйства и жилищному фонду. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В Выборге 22 октября затопило набережную 40-летия ВЛКСМ, участок Ленинградского проспекта около АЗС, участок автодороги "Скандинавия" на 160 км, "Подъезд № 2" к Выборгу (автодорога А-181), три садоводства. Порывы шквалистого ветра достигали 20 м/с. Были повалены деревья, дорожные знаки, светофоры, рекламные конструкции, ограждения. В некоторых поселках сильный ветер повредил линии электропередач.

В связи со сложными метеоусловиями, только за одни дежурные сутки оператором Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Выборгского района было принято более 400 телефонных звонков.

Утренняя планерка коммунальных служб 25 октября началась с рассмотрения текущей ситуации по каждому сектору. Специалистами комитета дорожного и городского хозяйства, отдела благоустройства администрации Выборгского района в течение дня проводится проверка по состоянию объектов дорожно-транспортной сети и городского хозяйства.

Фото: Piter.tv