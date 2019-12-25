Выборг продолжает обустраивать дворы

Подрядная организация произведет замену асфальта, бордюрного камня на проездах. Также пройдет устройство парковочных мест.

В Выборге продолжается благоустройство дворовых территорий. В рамках муниципальной программы будут обустроены 13 дворов города. Подрядная организация произведет замену асфальта, бордюрного камня на проездах. Также пройдет устройство парковочных мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этом году работы запланированы по адресам: ул. Акулова, д. 8; Ленинградское шоссе, д. 28-28Б; ул. Приморская, д. 54-56; Приморское шоссе, д. 2; ул. Рубежная, д. 23А; ул. Приморская, д. 38; ул. Кривоносова, д. 15; ул. Сухова, д. 5А-7; ул. А.К. Харитонова, д. 88; ул. Д. Лунина, д. 2; ул. Гагарина, д. 45; ул. Приморская, д. 9 и в районе дома №10 по ул. Северной.

Также в городе заменят основание и установят новое оборудование на детских площадках. Благоустройство пройдет по адресам: ул. Мира, д. 17, пр. Победы, д. 27; ул. Кировские Дачи, д. 7; пр. Ленина, д. 9; пр. Московский, д. 16; ул. Комсомольская, д. 11; Приморское шоссе, д. 28; ул. Гагарина, д. 27; Сайменское шоссе, д. 27; Гранитно-Карьерная, д. 3; ул. Пограничная, д. 4; Хельсинское шоссе, д. 4, ул. Центральная, д. 4.

В это же время в Высоцке завершается строительство сквера, посвященного 75-летию Победы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО