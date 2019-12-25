"Выборгский вечер" был посвящен теме "Выборг: знакомство с городом-побратимом Грайфсвальда".

Выборг принял участие в международном музыкальном фестивале "Нордический звук" в рамках сотрудничества с Грайфсвальдом. Мероприятие прошло в онлайн-формате. Участниками фестиваля стали представители российской и немецкой сторон. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В своем приветственном слове обербургомистр города Грайфсвальд доктор Стефан Фассбиндер отметил, что программа виртуальной встречи разнообразна и будет интересна как участникам, так и гостям вечера.

Начальник отдела приграничного сотрудничества администрации МО "Выборгский район" Ирина Зайцева сообщила, что фестиваль, ставший для Выборга дебютным, в этом году празднует свой юбилей и проводится уже в 30-й раз.

На фестивале зарождаются и укрепляются дружба и взаимопонимание между жителями разных стран, налаживается диалог и начинает работать "народная дипломатия". Искусство дает прекрасную возможность для этого. Ирина Зайцева, начальник отдела приграничного сотрудничества администрации МО "Выборгский район"

"Выборгский вечер" был посвящен теме "Выборг: знакомство с городом-побратимом Грайфсвальда". Было представлено видео о Выборге на немецком языке. Видео подготовили учащиеся школы №14 вместе с учителем немецкого языка Еленой Дельман. Профессор университета Грайфсвальда доктор Роберт Швейцер провел открытую лекцию об истории Выборга.

Также состоялись просмотры фильма "Немецкие следы в Выборге", подготовленного воспитанниками "Дворца творчества г. Выборга" и музыкального видеоролика фольклорного ансамбля "Вереск".

Партнерские отношения городов начались в 2018 году в рамках Российско-Германского "перекрестного" года. Соглашение об установлении дружеских связей заключили между администрацией МО "Выборгский район" (РФ) и мэрией города Грайфсвальд федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (Федеративная Республика Германия).

В конце прошлого года школьники Выборга и Грайфсвальда приняли участие в онлайн-встрече.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО