Если появится право выбирать тип платежа, то возможен рост кредитных ставок

Речь идет о праве выбора вида ежемесячного платежа - аннуитетного либо дифференцированного.

Право выбора способа платежей по кредиту для заёмщиков не создаст проблем банкам, но и не доставит особых выгод клиентам. Но не исключено, что в результате могут повыситься ставки. Это как один из вариантов допускает доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов. Сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Согласно возможным поправкам в Гражданском кодексе, кредитор будет обязан дать возможность заемщику самостоятельно выбрать, как он будет погашать кредит, информация об этом размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Здесь нет ничего препятствующего этой инициативе, вероятно, что она пройдет, трудностей банкам не создаст, и супервыгод заемщикам тоже", - говорит эксперт, допуская принятие поправок.

Речь идет о праве выбора вида ежемесячного платежа - аннуитетного либо дифференцированного.

"С точки зрения потери дохода банков в случае краткосрочных кредитов это будет незаметно, а в случае долгосрочных, тех же ипотечных, банки могут ощутить некие минусы, и, возможно, компенсируют небольшим увеличением ставок. Если банк недополучает доход, он будет искать способ его пополнить, - нормальный экономический механизм. Впрочем, точно утверждать, что обязательное предоставление заемщикам права выбора платежа приведет к увеличению ставок, нельзя, это лишь один из допустимых инструментов", - сказал Лазарь Бадалов.

СПРАВКА:

Аннуитетный платеж предполагает погашение равными долями, включающими в себя сумму основного долга и начисленных процентов. Это удобней, но в этом случае переплата выше, так как в начале выплат кредита большую часть платежей составляют проценты, а основной долг почти не гасится.

Дифференцированный платеж - это когда сначала равными долями выплачивается основной долг, а проценты начисляются на его остаток. При такой схеме первые платежи серьезно больше, чем при аннуитете, зато к концу срока выплат кредита они также серьезно сокращаются. То есть заемщик может выбирать, что ему больше подходит - платить равными долями, но заметно переплачивать, или напрячься в начале кредитного цикла, чтобы потом платить меньше и меньше переплатить в итоге.

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