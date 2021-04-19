Билеты в Кунсткамеру подорожают впервые за 5 лет

Повышение цен ожидается с 1 мая на 100 рублей.

Вход в Кунсткамеру подорожает впервые за пять лет. Об этом сообщили 78.ru в пресс-службе музея.

Повышение цен ожидается с 1 мая. Билеты в Кунсткамеру подорожают на 100 рублей – до 400 рублей. В первую очередь это связали с инфляцией.

"Мы держались очень долго и, в конце концов, было принято такое решение. Это также связано с тем, что у нас были большие паузы в работе", - отметили в музее.

При этом подорожание коснется только обычных категорий граждан, для пенсионеров, школьников и студентов все останется без изменений. Льготы также продолжают действовать.

Ранее мы писали, что парк "Монрепо" закрыли на просушку до середины мая.

Фото: Википедия