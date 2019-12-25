Вход в ЦПКиО имени Кирова снова стал бесплатным по пятницам

Теперь прогулка по Елагину острову будет платной с субботы по воскресенье с 10:00 до 22:00.

В Петербурге Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова отменил плату за вход по пятницам. Об этом сообщается на официальной странице парка в соцсети "ВКонтакте".

Теперь за прогулку по парку петербуржцы будут платить в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00. В остальные дни вход будет бесплатным.

Напомним, что ранее по пятницам горожане платили за вход по 100 рублей. Студенты и школьники смогут войти в парк за 30 рублей, пенсионеры – бесплатно.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы показали, как спят совы на Елагином острове

Фто: Антон Кубышкин / vk.com/bird_spb