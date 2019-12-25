Вход на территорию "Охта Парка" стал платным

Петербуржцы не оценили нововведение.

Петербуржцы с негодованием отреагировали на новость об отмене бесплатного въезда на территорию курорта "Охта Парк".

Теперь по выходным на КПП за машину придётся заплатить 500 рублей, пешком: 150 рублей с человека. При этом, если будет совершена единовременная покупка на сумму от 1000 рублей на курорте, то за парковку платить ну нужно. Но если покупки на 1000 рублей совершены разными чеками, то за парковку придется заплатить. Данное нововведение вызвало много негативных комментариев в группе парка в социальной сети "ВКонтакте".

Фото и скриншоты: ВК/ Курорт "Охта Парк"