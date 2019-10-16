Вход на Елагин остров может стать платным после открытия ЦПКиО

До пандемии коронавируса парк можно было посетить бесплатно по будням.

Вход на Елагин остров может стать платным, когда Центральному парку культуры и отдыха имени Кирова разрешат открыться. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на директора учреждения Павла Селезнева.

По информации издания, Роспотребнадзор может разрешить паркам при федеральных и городских музеях снова принимать посетителей при условии контроля их численности. Платный вход, по словам Селезнева, поможет считать количество гостей парка, другого способа следовать требованию руководство ЦПКиО не видит. Вероятно, на входе организуют учет по билетам, а на выходе сотрудники парка будут считать людей вручную.

До пандемии коронавируса и закрытия всех парков в Петербурге в ЦПКиО можно было прийти бесплатно по будням или 100 рублей для взрослых и 30 рублей для детей в праздники и выходные дни.

Тем временем, в Кронштадте готовятся открыть детский палаточный комплекс и парк с маяком.

Фото: ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове / "ВКонтакте"