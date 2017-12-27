Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге ограничат вход на станцию метро "Балтийская" из-за ремонта
Сегодня, 10:52
0
Shdaria
436

В Петербурге ограничат вход на станцию метро "Балтийская" из-за ремонта

0
 
 

Станция красной линии петербургского метрополитена с 30 января будет ограничена на вход из-за ремонта эскалатор.

В Петербурге в скором времени будет ограничен доступ для пассажиров на станцию метро "Балтийская". Режим работы вестибюля изменится из-за капитального ремонта эскалатора. 

Пресс-служба метрополитена сообщает, что с 30 января по 6 апреля по будним дням с 08.10 до 09.20 часов вход на "Балтийскую" будет закрыт. А с 17.00 до 19.00 – ограничен. Отмечается, что 10 февраля вестибюль будет закрыт на вход и выход на протяжении всего дня.
 
Пассажиров просят учитывать данные неудобства и заранее планировать маршрут поездок.
Все новости района
Теги: закрыта балтийская , новости петербург , новости спб , режим работы балтийской , станция метро балтийская
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5