В Петербурге ограничат вход на станцию метро "Балтийская" из-за ремонта

Станция красной линии петербургского метрополитена с 30 января будет ограничена на вход из-за ремонта эскалатор.

В Петербурге в скором времени будет ограничен доступ для пассажиров на станцию метро "Балтийская". Режим работы вестибюля изменится из-за капитального ремонта эскалатора.

Пресс-служба метрополитена сообщает, что с 30 января по 6 апреля по будним дням с 08.10 до 09.20 часов вход на "Балтийскую" будет закрыт. А с 17.00 до 19.00 – ограничен. Отмечается, что 10 февраля вестибюль будет закрыт на вход и выход на протяжении всего дня.

Пассажиров просят учитывать данные неудобства и заранее планировать маршрут поездок.