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Въезд в центральную часть Петербурга может стать платным
Сегодня, 20:59
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fvbykov

Въезд в центральную часть Петербурга может стать платным

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Таким является одно из предложений по развитию дорожного движения в городе до 2033 года.

Представленный проект составлен исследовательской группой по заказу Смольного. Документ носит рекомендательный характер.

В ряде предложений встречаются инициативы по введению платного въезда в центр города, увеличению зон платных парковок, а также общий курс на пользование горожанами общественным транспортом.

Ранее мы сделали полный разбор идей властей Петербурга по организации дорожного движения на 14 лет вперед.

Фото: Piter.TV

Теги: смольный, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 4 )

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Аноним
Сегодня 22:00

А что больше денег городу вэять не откуда? Давайте еще воздух сделаем платным! Долбоящеры, запомните! Я , коренной Петербуржец и платить за въезд или за вход в свой собственный город я не буду!! Пусть платят китайцы и прочие малые народности которых до хера великого в нашей необъятной России! Давно пора сделать Питер закрытым городом, как это планировалось в 80-х!!!!

 

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Аноним
Сегодня 21:59

Пусть тогда и "многоуважаемая" власть ездит на автобусах, совсем уже. 

ЗСД - платная, центр будет платный, когда за воздух будем платить?

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Аноним
Сегодня 22:20

Незнайка на Луна,Чипполино .... Все уже давно написано))

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Аноним
Сегодня 21:56

Давно уже надо было решить этот вопрос. А вози ныне там!

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Аноним
Сегодня 21:50

Правильно 

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Аноним
Сегодня 22:29

Я живу в Центре 

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