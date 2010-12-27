Въезд в центральную часть Петербурга может стать платным

Таким является одно из предложений по развитию дорожного движения в городе до 2033 года.

Представленный проект составлен исследовательской группой по заказу Смольного. Документ носит рекомендательный характер.

В ряде предложений встречаются инициативы по введению платного въезда в центр города, увеличению зон платных парковок, а также общий курс на пользование горожанами общественным транспортом.

Ранее мы сделали полный разбор идей властей Петербурга по организации дорожного движения на 14 лет вперед.

Фото: Piter.TV