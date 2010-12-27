Въезд в центральную часть Петербурга может стать платным

Представленный проект составлен исследовательской группой по заказу Смольного. Документ носит рекомендательный характер.
В ряде предложений встречаются инициативы по введению платного въезда в центр города, увеличению зон платных парковок, а также общий курс на пользование горожанами общественным транспортом.
Ранее мы сделали полный разбор идей властей Петербурга по организации дорожного движения на 14 лет вперед.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 4 )
А что больше денег городу вэять не откуда? Давайте еще воздух сделаем платным! Долбоящеры, запомните! Я , коренной Петербуржец и платить за въезд или за вход в свой собственный город я не буду!! Пусть платят китайцы и прочие малые народности которых до хера великого в нашей необъятной России! Давно пора сделать Питер закрытым городом, как это планировалось в 80-х!!!!
Пусть тогда и "многоуважаемая" власть ездит на автобусах, совсем уже.
ЗСД - платная, центр будет платный, когда за воздух будем платить?
Незнайка на Луна,Чипполино .... Все уже давно написано))
Давно уже надо было решить этот вопрос. А вози ныне там!
Правильно
Я живу в Центре