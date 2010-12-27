КРТИ поделился идеями по организации дорожного движения на 14 лет вперед

Среди новшеств есть плата за въезд в центр города, ограничение скорости и четыре варианта схемы движения транспорта.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) обнародовал проект комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) в Петербурге до 2033 года. Документ, разработанный ООО "Строй Инвест Проект", опубликовали 29 ноября на официальном сайте Смольного.

Разработчики предположили четыре варианта схемы транспортного движения в Петербурге. В первом большой акцент ставится на наземном транспорте, плюсы варианта видят в меньшем количестве ДТП, пониженной стоимости пассажирских перевозок, а также времени в пути. Во втором основой стало сбалансированное развитие всех видов транспорта, в третьем предполагается комбинация из двух первых и ощутимый экономический эффект, а в четвертом рассматривается развитие транспортной системы в условиях ограниченного финансирования. Это значит, что изменения в сеть транспорта будут вносить только в некоторых местах. Затраты для последнего варианта развития событий получились самыми маленькими, в сравнении с другими. Всю работу по тому или иному варианту разбили на три этапа: первый планируется провести в 2019-2023 годах, следующий – в 2024-2028 годах и последнему отдадут оставшиеся пять лет до 2033 года включительно.

Также согласно документу, чиновники планируют ввести плату за въезд в центр города, расширить зоны платной парковки и акцентировать внимание на общественный транспорт. Городское правительство ожидает, что около 80% петербуржцев предпочтут автобусы маршруткам, на данный момент этот процент составляет только 60. Платный въезд в центр, ограничение скорости на некоторых центральных участках города и другие обозначенные в документе меры призваны разгрузить мосты и уменьшить транзитные потоки через главную часть города. Однако это перенесет вес на крупные магистрали и трассы.

При этом в Смольном позиционируют выдвинутые предложения как рекомендательные, а предполагаемые меры только "рассматриваются".

Вечером "черной" пятницы Петербург "покраснел" от пробок.

Фото: Piter.TV, скрин сайт Смольного