В Петербурге ветклиники столкнулись с нехваткой препаратов для анестезии

По словам специалиста, на данный момент у государственных ветеринарных клиник есть запасы на 2-3 месяца.

Петербургские ветеринары могут остаться без зарубежных препаратов для анестезии. Московские коллеги уже сообщают о нехватке "Золетила" и "Телазола". Начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев в беседе с "Невскими Новостями" объяснил, что если в ближайшее время не удастся наладить поставки, то учреждениям придется искать альтернативы.

По словам специалиста, на данный момент у государственных ветеринарных клиник есть запасы на 2-3 месяца. За это время или будут решены проблемы с логистикой, или найдены альтернативы.

Юрий Андреев также добавил, что далеко не все клиники закупают препараты из стран, которые ввели санкции против РФ. Есть медикаменты, которые по-прежнему продолжают поставлять в страну без особых проблем.

В частных клиниках ситуация обстоит чуть хуже. Многие городские организации уже столкнулись с дефицитом.

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