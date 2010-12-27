Полтавченко поздравил ветеранов ВОВ и блокадников в БКЗ

Глава города поздравил ветеранов и блокадников.

Тысячи петербуржцев пришли в БКЗ "Октябрьский" на праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня, 8 мая, в БКЗ "Октябрьский" прошёл праздничный концерт, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отчественной войне. На мероприятии присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, которые со сцены поздравили ветеранов и блокадников.

73 года прошло с того памятного славного дня Победы, но ни годы, ни расстояния не властны над памятью вот уже трех поколений ваших наследников, памяти, которая бережно хранит заветы тех людей, которые защищали нашу Родину. Сказал Полтавченко

После официальной части начался концерт. Военные хоры, музыкальные и танцевальные ансамбли, а также детские коллективы выступили перед ветеранами и блокадниками. Перед петербуржцами выступили солист Академии оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, ансамбль песни и пляски Западного военного округа, лауреат международных конкурсов юных вокалистов Григорий Туркин и другие артисты.

Фото: сайт администрации города