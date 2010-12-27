Станцию "Девяткино" частично закрыли из-за разбитого градусника

Вестибюль 2 станции метро "Девяткино" закрыли для пассажиров из-за разбитого ртутного градусника.

Утром в понедельник, 11 декабря, один из входов станции метро "Девяткино" закрыли для пассажиров. Как пояснили в пресс-службе подземки, причина закрытия второго вестибюля станции в разбитом ртутном градуснике.

Вход закрыли для пассажиров в 08.42 из-за мер безопансости. Для сбора опасных отходов и анализа ситуации на станции вызвали экспертов Экостроя. Предполагается, что они заберут градусник на утилизацию.

Станция не закрыта полностью для пассажиров. Так как в полную силу работает первый вестибюль "Девяткино".