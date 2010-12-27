В Петербурге охранники Литейного моста напали журналистов "Вестей"

Репортер и оператор просто пытались запечатлеть, как разводят Литейный мост.

В Петербурге охранники Литейного моста напали на съемочную группу телеканала "Россия 1". Об этом сообщил телеканал "РЕН" со ссылкой на ВГТРК.

Вчера ночью, 4 апреля, корреспонденты петербургского отделения "Россия 1" снимали репортаж о тестовой разводке переправы. Журналист и оператор пытались запечатлеть, как разводят Литейный мост. К представителям СМИ подошли охранники. Они потребовали от репортеров разрешения на съемку и документы. На ответную просьбу - представиться - охранники реагировали нецензурно.

Затем "страж порядка" набросился на одного из журналистов. Оператор снял нападение на камеру. Второй корреспондент вновь спросил имена охранников. Один из них представился Александром Сергеевичем Пушкиным.

Судя по всему, недовольство охранников вызвало то, что люди пытались зайти за заграждение, хотя на видео я этого не вижу. Елена Егорова, начальник службы информации телестудии ВГТРК "Санкт-Петербург".

Телекомпания уже направила обращение в городскую прокуратуру. Они хотят выяснить обстоятельства происшествия и установить, кем были эти охранники.