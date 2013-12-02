Вертолет доминиканских ВВС потерпел крушение на границе с Гаити

Пока не сообщается о погибших или пострадавших.

Вертолет ВВС Доминиканской Республики, который направлялся на патрулирование приграничного с Гаити воздушного пространства, потерпел крушение. Об этом пишет Al Dia.

По информации СМИ, это произошло в районе Химани в южной части республики. В настоящий момент не сообщается о погибших или пострадавших.

Напомним, что ранее президент Доминиканской Республики Луис Абинадер распорядился закрыть границу с Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза.

Так, президент в результате нападения неизвестных на резиденцию получил смертельное ранение. Произошло это в ночь с 6 на 7 июля. Первая леди страны Мартин Моиз также была госпитализирована в больницу с ранениями. Позже стало известно, что первая леди тоже умерла.

Видео: YouTube / Ultramix TV