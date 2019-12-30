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Вертолет Ми-8 экстренно приземлился в Красноярском крае

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По предварительным данным, причиной аварии стал отказ двигателя.

В пятницу, 10 января, вертолет Ми-8 компании "Красавиа" был вынужден совершить экстренную посадку в Красноярском Крае. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителя профильных служб региона.

Авария произошла в 289 км северо-восточнее села Хатанги. По предварительным данным, причиной стал отказ двигателя.

На борту находились 17 человек: 3 члена экипажа и 14 пассажиров. Никто из них не пострадал. По факту случившегося ведется проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее мы писали, что у Канады есть данные, что Boeing 737 был сбит иранской ракетой.

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: авария, вертолёт, ми-8, экстренная посадка
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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