Вертолет Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение

Есть погибшие и пострадавшие из числа экипажа воздушного судна.

В Азербайджане потерпел крушение вертолет Государственной пограничной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром 30 ноября в 09:40 на авиаполигоне Гараэйбат в ходе учебного полета. Известно, что в результате ЧП погибли и пострадали несколько человек, однако их точное число пока не называется. Все они - экипаж воздушного судна.

На место происшествия прибыло руководство республиканской Госпогранслужбы и Генпрокуратуры Ведомства ведут совместное расследование.

Ранее пассажирский самолет экстренно приземлился в Волгограде из-за отказа двигателя.

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