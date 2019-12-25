Вертолет Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение

В Азербайджане потерпел крушение вертолет Государственной пограничной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел утром 30 ноября в 09:40 на авиаполигоне Гараэйбат в ходе учебного полета. Известно, что в результате ЧП погибли и пострадали несколько человек, однако их точное число пока не называется. Все они - экипаж воздушного судна.
На место происшествия прибыло руководство республиканской Госпогранслужбы и Генпрокуратуры Ведомства ведут совместное расследование.
Ранее пассажирский самолет экстренно приземлился в Волгограде из-за отказа двигателя.
Фото: pexels.com
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