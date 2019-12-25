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Вертолет Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение
Сегодня, 12:03
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Вертолет Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение

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Есть погибшие и пострадавшие из числа экипажа воздушного судна.

В Азербайджане потерпел крушение вертолет Государственной пограничной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром 30 ноября в 09:40 на авиаполигоне Гараэйбат в ходе учебного полета. Известно, что в результате ЧП погибли и пострадали несколько человек, однако их точное число пока не называется. Все они - экипаж воздушного судна.

На место происшествия прибыло руководство республиканской Госпогранслужбы и Генпрокуратуры Ведомства ведут совместное расследование.

Ранее пассажирский самолет экстренно приземлился в Волгограде из-за отказа двигателя.

Фото: pexels.com

Теги: азербайджан, гараэйбат, крушение вертолета
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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