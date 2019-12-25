Пассажирский самолет экстренно приземлился в Волгограде из-за отказа двигателя

В результате инцидента никто не пострадал.

В Волгограде совершил экстренную посадку самолет, у которого по время рейса отказал двигатель. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городского аэропорта.

Воздушное судно следовало по маршруту Нижневартовск – Минеральные Воды. В ходе полета у него отказал один из двигателей. Командир самолета доложил диспетчерам о неисправности и запросил экстренную посадку. Борт приземлился в Волгограде.

Известно, что на борту находилось 75 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров доставили в пункт назначения резервным самолетом.

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