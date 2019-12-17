Верховный суд Польши: страна может выйти из состава Евросоюза

Причиной подобного исхода является судебная реформа страны.

Верховный суд Польши заявил, что страна может выйти из состава ЕС из-за судебной реформы. Считается, что реформа может ограничить независимость судебной системы, сообщили РИА Новости.

В заявлении суда отмечается, что противоречия в законодательстве Польши и ЕС могут повлечь за собой полный выход из Евросоюза.

Противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши, которое инициируют авторы законопроекта, вероятнее всего приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушения обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге – к необходимости покинуть Европейский союз сообщается в документе

Также новые изменения могут повлечь за собой отстранение или увольнение судей, чьи взгляды считаются опозиционными.

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