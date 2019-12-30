Верховный суд Абхазии намерен провести повторные выборы президента

Президент Абхазии Хаджимба опротестует решение Верховного суда.

В пятницу, 10 января, стало известно о том, что Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. При этом президент Абхазии Хаджимба заявил, что он намерен опротестовать это решение.

Напоним, что политический кризис произошел в Абхазии в минувший четверг, 9 января. Его спровоцировали протесты возле здания администрации президента. После митинга недовольные граждане ворвались в здание и потребовали отставки Рауля Хаджимбы

После Хаджимба заявил, что в попытке госпереворота в Абхазии участвовали иностранные лица.

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Видео:YouTube / Кавказский Характер, EVERYDAY NEWS