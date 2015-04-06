Вербное воскресенье 2018: традиции, поздравления в стихах

В 2018 году Вербное воскресенье выпадает на 1 апреля. Стоит отметить, что у праздника не только разные даты, но и названия. Помимо традиционного, его называют Вход господень в Иерусалим и Пальмовое воскресенье.
Вербное воскресенье: как отмечают
Почему Пальмовое? – спросите вы. Дело в том, что в этот день Иисус прибыл в Иерусалим, где помог излечиться от болезней местным жителям. В благодарность они подарили ему пальмовые ветви. Пальма считалась священным деревом, обладающим магической силой.
В наших кроях пальм нет, поэтому изобретательные христиане заменили ее вербой. Стоит отметить, что, например, во Франции – это розмарин.
По традиции, веточки вербы необходимо освятить утром в церкви прежде чем принести их в дом. На столе в этот день должны стоять постные блюда, каша или блины. Как праздник, Вербное воскресенье не отмечают. Мясо в этот день тоже есть нельзя. Главная традиция, которую все знают с детства – в этот день запрещена уборка. Единственное, что разрешено – это пересаживать цветы. По легенде, это сулит богатство
Вербное воскресенье: поздравления в стихах
Примите наше поздравление
Скорее с Вербным Воскресеньем!
Желаем радости и счастья,
Чтоб прочь ушли все-все напасти.
Пускай жизнь будет ваша сладкой,
В благополучии, в достатке,
Верба уют приносит в дом,
Согреет души пусть теплом!
***
С Вербным Воскресеньем поздравляю,
Радости, гармонии желаю,
В доме пусть царит уют,
С добрым сердцем гости пусть идут.
Пусть не будет бед и зла,
И спокойной будет пусть душа,
Счастья я желаю и добра,
В добром здравии ты будь всегда!
***
Великий пост к концу подходит,
И в Воскресение Вербное
Пусть радость с сердца не уходит,
Исчезнет все враждебное.
Желаю доброго здоровья
Телесного, душевного.
И чувства чистого, большого,
Нетленного, волшебного!
***
Вербы веточку сорви,
В церкви в праздник освяти,
Чтоб болезни и печали
На пути не повстречались.
Благодать пусть дом наполнит,
Злопыхатели умолкнут.
Пусть добро и красота
Не покинут никогда!
***
Воскресенье Вербное
Нежное такое,
Собираю вербочки
Я в букет рукою.
Пусть же будет радостным
Этот светлый день.
Освящаем вербочку,
В мае ждем сирень!
***
Воскресенье вербное к нам в окно стучится,
Веточкою вербною, как степная птица.
Я желаю в этот день в сердце только радости,
И здоровья, и любви, крепости и младости!
Будьте добрыми всегда, милыми, смелыми,
Чтобы радость к вам бы шла, и удача грела!
Вы любите, и пусть вас любят все на свете,
Будьте счастливы всегда, словно вновь вы дети!
***
Серый пушистик, чудо весеннее,
Душу наполнит добром и теплом.
Вербного символ он воскресения.
С праздником, люди! Любви — в каждый дом.
Серый пушистик, чудо весеннее.
Веточка вербы в вазе стоит.
Пусть принесет она радость и счастье!
А от всех бед и невзгод — защитит.
***
Вербы веточка сегодня
Озаряет чудеса —
Милосердно, благородно,
Охраняет все дома!
Вы поставьте непременно
Вербы веточку себе.
Так спокойно и забвенно
Чтобы стало на душе!
Отступили чтоб печали,
Грусти, страхи, беды прочь.
Пусть Господь благословляет
И всегда спешит помочь!
***
Нет пальмовых ветвей у нас
Сегодня чтоб напомнили они,
Как празднично вошел Иисус
В город святой Иерусалим.
Верба пусть нам напоминает
Что Иисус вошел во храм
И Своей жизни не жалея
Спасение Он всем нам дал.
***
Великий праздник накануне Пасхи,
Есть это, право, богоугодный день,
Добавит ярких в жизнь он красок,
И будет в каждом доме счастья тень.
Спешу поздравить с Вербным Воскресеньем
И всех, обидел кто, спешу простить,
Господь нам щедростью своею помогает,
Поэтому не вправе никого судить.
***
Верба пусть в дом добро внесет
И все печали уберет,
Вас вербным прутиком ударим,
Здоровья крепкого добавим.
Душа пусть радуется песней,
Мир станет лучше и чудесней.
Повсюду колокольный звон,
Пусть принесет всем счастье он.
Христианский праздник чистоты,
Любви, тепла и доброты.
От всей души Вас поздравляем
И на добро благословляем.
Текст: pozdravok.ru