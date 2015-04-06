Вербное воскресенье 2018: традиции, поздравления в стихах

Вербное воскресенье отмечается каждый год в разное время. Традиционно его празднуют за неделю о Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста.

В 2018 году Вербное воскресенье выпадает на 1 апреля. Стоит отметить, что у праздника не только разные даты, но и названия. Помимо традиционного, его называют Вход господень в Иерусалим и Пальмовое воскресенье.

Вербное воскресенье: как отмечают

Почему Пальмовое? – спросите вы. Дело в том, что в этот день Иисус прибыл в Иерусалим, где помог излечиться от болезней местным жителям. В благодарность они подарили ему пальмовые ветви. Пальма считалась священным деревом, обладающим магической силой.

В наших кроях пальм нет, поэтому изобретательные христиане заменили ее вербой. Стоит отметить, что, например, во Франции – это розмарин.

По традиции, веточки вербы необходимо освятить утром в церкви прежде чем принести их в дом. На столе в этот день должны стоять постные блюда, каша или блины. Как праздник, Вербное воскресенье не отмечают. Мясо в этот день тоже есть нельзя. Главная традиция, которую все знают с детства – в этот день запрещена уборка. Единственное, что разрешено – это пересаживать цветы. По легенде, это сулит богатство

Вербное воскресенье: поздравления в стихах

Примите наше поздравление

Скорее с Вербным Воскресеньем!

Желаем радости и счастья,

Чтоб прочь ушли все-все напасти.

Пускай жизнь будет ваша сладкой,

В благополучии, в достатке,

Верба уют приносит в дом,

Согреет души пусть теплом!



***

С Вербным Воскресеньем поздравляю,

Радости, гармонии желаю,

В доме пусть царит уют,

С добрым сердцем гости пусть идут.

Пусть не будет бед и зла,

И спокойной будет пусть душа,

Счастья я желаю и добра,

В добром здравии ты будь всегда!

***

Великий пост к концу подходит,

И в Воскресение Вербное

Пусть радость с сердца не уходит,

Исчезнет все враждебное.

Желаю доброго здоровья

Телесного, душевного.

И чувства чистого, большого,

Нетленного, волшебного!

***

Вербы веточку сорви,

В церкви в праздник освяти,

Чтоб болезни и печали

На пути не повстречались.

Благодать пусть дом наполнит,

Злопыхатели умолкнут.

Пусть добро и красота

Не покинут никогда!

***

Воскресенье Вербное

Нежное такое,

Собираю вербочки

Я в букет рукою.

Пусть же будет радостным

Этот светлый день.

Освящаем вербочку,

В мае ждем сирень!

***

Воскресенье вербное к нам в окно стучится,

Веточкою вербною, как степная птица.

Я желаю в этот день в сердце только радости,

И здоровья, и любви, крепости и младости!

Будьте добрыми всегда, милыми, смелыми,

Чтобы радость к вам бы шла, и удача грела!

Вы любите, и пусть вас любят все на свете,

Будьте счастливы всегда, словно вновь вы дети!

***

Серый пушистик, чудо весеннее,

Душу наполнит добром и теплом.

Вербного символ он воскресения.

С праздником, люди! Любви — в каждый дом.

Серый пушистик, чудо весеннее.

Веточка вербы в вазе стоит.

Пусть принесет она радость и счастье!

А от всех бед и невзгод — защитит.

***

Вербы веточка сегодня

Озаряет чудеса —

Милосердно, благородно,

Охраняет все дома!

Вы поставьте непременно

Вербы веточку себе.

Так спокойно и забвенно

Чтобы стало на душе!

Отступили чтоб печали,

Грусти, страхи, беды прочь.

Пусть Господь благословляет

И всегда спешит помочь!

***

Нет пальмовых ветвей у нас

Сегодня чтоб напомнили они,

Как празднично вошел Иисус

В город святой Иерусалим.

Верба пусть нам напоминает

Что Иисус вошел во храм

И Своей жизни не жалея

Спасение Он всем нам дал.

***

Великий праздник накануне Пасхи,

Есть это, право, богоугодный день,

Добавит ярких в жизнь он красок,

И будет в каждом доме счастья тень.

Спешу поздравить с Вербным Воскресеньем

И всех, обидел кто, спешу простить,

Господь нам щедростью своею помогает,

Поэтому не вправе никого судить.

***

Верба пусть в дом добро внесет

И все печали уберет,

Вас вербным прутиком ударим,

Здоровья крепкого добавим.

Душа пусть радуется песней,

Мир станет лучше и чудесней.

Повсюду колокольный звон,

Пусть принесет всем счастье он.

Христианский праздник чистоты,

Любви, тепла и доброты.

От всей души Вас поздравляем

И на добро благословляем.





Текст: pozdravok.ru