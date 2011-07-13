Вэнс: Иран потерял возможность создания ядерного оружия в результате ударов США

Вице-президент США сообщил миру о "замурованном уране".

Тегеран в настоящее время лишился технической возможности создать ядерное оружие после того, как американские военнослужащие нанесли удары по иранским ядерным объектам. Соответствующее заявление в интервью американским журналистам с телеканала FOX News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс при администрации президента-республиканца Дональда Трампа. Иностранный чиновник отметил, что Вашингтон смог "замуровать уран" в этой стране.

Мы знаем, что они не смогут создавать ядерное оружие. Мы уничтожили их возможность обогащать уран, если у них есть уран, обогащенный до 60%, но у них нет возможности обогащать его до 90%, то у них нет возможности превратить его в ядерное оружие. Это успех миссии, уничтожение их ядерной программы. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила удар возмездия. Взаимные удары между странами Ближнего Востока все еще продолжаются. США вступили в вооруженный конфликт спустя девять дней после его эскалации. В ночь на 22 июня американские Вооруженные силы атаковали три ядерных объекта Ирана, расположенные на территории Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Тегеран совершил ракетный удар по крупнейшей в регионе американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Вэнс полагает, что Ирану невыгодно перекрывать Ормузский пролив.

Фото и видео: YouTube / 10 News First