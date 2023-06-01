Венгрия осудила обучение украинских военных под флагом НАТО

Петер Сийярто рассказал о том, что альянс не должен конфликтовать с Москвой.

Венгрия считает неприемлемым обучение украинских военнослужащих, проходящее под флагом НАТО, так как Североатлантический военный альянс должен избегать прямого столкновения с Россией. Соответствующее мнение в рамках выступления перед журналистами на пресс-конференции в Осло по завершению неформальной встречи глав МИД блока сделал венгерский руководитель внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.

Подготовка военных специалистов в области здравоохранения, когда речь идет о спасении жизней - тут все в порядке. То, что некоторые страны на двусторонней основе проводят военную подготовку - это мы считаем вопросом двусторонних отношений. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Принятие Украины в НАТО не должно быть на повестке саммита, заявил Сийярто.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter