Велопробег в честь 75-летия Победы пройдёт в Ленобласти

Участникам предстоит проехать более ста километров.

В Ленинградской области в субботу, 26 сентября, пройдет масштабный велопробег, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Велосипедисты проедут по Зеленому поясу Славы. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Участникам предстоит проехать более ста километров и по пути посетить мемориалы "Гостилицкий", "Атака", "Якорь", "Январский гром", "Защитникам Ленинградского неба". Колонну велосипедистов будет возглавлять военная техника. В маршруте запланированы две остановки с полевой кухней.

Принять участие в велопробеге может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

Фото: правительство Ленобласти