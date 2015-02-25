Велогонку La Strada окончательно отменили в Петербурге

Организаторы объяснили, что не могут вместе с правительством города гарантировать безопасность всех участников и зрителей, поэтому приняли такое решение.

В воскресенье, 29 сентября, в Петербурге планировался заезд велосипедистов-любителей LaStrada. Сегодня стало известно, что мероприятие отменили.

Организаторы объяснили, что не могут вместе с правительством города гарантировать безопасность всех участников и зрителей, поэтому приняли такое решение. Они извинились перед участниками и выразили сожаление, что, возможно, больше не смогут провести заезды LaStrada в Петербурге.

Тем, кто уже зарегистрировался, обещали вернуть деньги.

Автомобилисты, вероятно, могут порадоваться: во время мероприятия планировалось ограничить движение по нескольким улицам в Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и Центральном районах.

Фото: ВКонтакте / La Strada Race (архив)