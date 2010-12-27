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В воскресенье велогонка останови движение в Петербурге: схема ограничений
Сегодня, 17:05
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Asyaromanenkova
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В воскресенье велогонка останови движение в Петербурге: схема ограничений

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На нескольких улицах в центре города перекроют движение из-за велогонки Комитета по физической культуре и спорту.

В ближайшее воскресенье, 27 августа, в Приморском районе Северной столицы пройдет велогонка. Мероприятие организует Комитет по физической культуре и спорту. В связи с заездом будет перекрыто несколько дорог.

Как сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщает, что 27 августа с десяти утра до пяти вечера закроют движение транспорта по улицам Летчика Паршина, Академика Харитона, а также на Заповедной улице от Академика Харитона до Новоалександровской улицы.

На схеме КРТИ выделены перекрытые улицы.

В воскресенье велогонка останови движение в Петербурге: схема ограничений

В воскресенье велогонка останови движение в Петербурге: схема ограничений

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Теги: новости петербурга , новости питера , новости спб , перекрытие дороги
Категории: Новости СПб

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