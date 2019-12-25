Великобритания обсудит в G7 возможность отключения всех банков России от SWIFT

Великобритания обсудит на саммите G7 возможность отключения всех российских банков от международной системы SWIFT. Данная инициатива будет подниматься на встрече глав МИД стран-участниц, а также на заседании Совета Европейского союза на уровне министров по внешней политике. Соответствующее заявление министр по иностранным делам Элизабет Трасс сделала во время рабочего визита в Литву. Аналогичные предложения выдвигаются делегатами из Канады и Украины. Последние были приглашены на мероприятия из-за исключительных обстоятельств.
Нам необходимо пойти дальше, гарантировав, что ни у одного российского банка не будет доступа к SWIFT. Необходимо также работать над снижением зависимости от российских углеводородов, включая нефть, газ и уголь.
Элизабет Трасс, глава МИД Британии
Чиновница уверена в том, что Запад должен совместными усилиями парализовать российскую национальную экономическую систему так, чтобы она не могла дальше финансировать Владимира Путина и "его военную машину".
Британия: Устав ООН не дает возможности исключить РФ из состава СБ.
Фото: YouTube / The Sun
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