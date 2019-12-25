Великобритания обсудит в G7 возможность отключения всех банков России от SWIFT

Элизабет Трасс надеется, что санкции не позволят экономике РФ финансировать Путина.

Великобритания обсудит на саммите G7 возможность отключения всех российских банков от международной системы SWIFT. Данная инициатива будет подниматься на встрече глав МИД стран-участниц, а также на заседании Совета Европейского союза на уровне министров по внешней политике. Соответствующее заявление министр по иностранным делам Элизабет Трасс сделала во время рабочего визита в Литву. Аналогичные предложения выдвигаются делегатами из Канады и Украины. Последние были приглашены на мероприятия из-за исключительных обстоятельств.

Нам необходимо пойти дальше, гарантировав, что ни у одного российского банка не будет доступа к SWIFT. Необходимо также работать над снижением зависимости от российских углеводородов, включая нефть, газ и уголь. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Чиновница уверена в том, что Запад должен совместными усилиями парализовать российскую национальную экономическую систему так, чтобы она не могла дальше финансировать Владимира Путина и "его военную машину".

Британия: Устав ООН не дает возможности исключить РФ из состава СБ.

Фото: YouTube / The Sun