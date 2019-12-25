Британия: Устав ООН не дает возможности исключить РФ из состава СБ

Представитель правительства рассказал, почему посольство Лондона в Москве все еще работает.

В Великобритании заявили о том, что Устав ООН не дает возможности исключить Россию из состава Совета по безопасности. Соответствующее заявление во время специального брифинга для иностранной прессы сделал глава местного правительства Борис Джонсон. Чиновник уточнил, что на данный момент Лондон сосредотачивает свое внимание на оказания других мер помощи Украине из-за действий и давления на Киев со стороны РФ.

Устав ООН не дает возможности исключить Россию из состава без ее согласия. Мы сосредоточены на том, чтобы как можно больше членов ООН как можно более решительно осудили действия РФ. представитель премьер-министр Британии

Представитель премьера Британии уточнил, Лондон открыт все еще для участия в переговорах и дипломатии, однако видит необходимым конечным условием для этого - восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Чиновник добавил, что страна не может принять ничего другого, как "провала этого вторжения". По мнению кабмина Британии, на данном этапе президент Владимир Путин не указал ясно на пути выхода из сложившейся ситуации, которые оказались бы приемлемы для Киева. При этом Лондон продолжает сохранять контакты и дипломатические связи, включая открытое посольство в Москве.

Вучич не исключает появления инициативы об исключении России из ООН.

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