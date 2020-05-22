Страна продолжит сотрудничать и с РФ, и с США.

Великобритания не планирует выходить из Договора по открытому небу. Об этом дипломаты рассказали через Telegram-канал посольства Великобритании в Москве. В сообщении говорится о том, что страна не принимала решение отказаться от взятых на себя обязательств в рамках данной программы.

Мы понимаем их обеспокоенность о неисполнении договора российской стороной британские дипломаты

В посольстве отметили, что получили информацию о том, что США выходит из соглашения по открытому небу. В Великобритании продолжат работать с Америкой, но также останутся привержены Договору.

В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом.

Видео: Youtube/ Reuters