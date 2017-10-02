Саша Белькович презентовал новый сезон телешоу "Просто Кухня"

Ведущий шоу "Просто Кухня" на СТС, профессиональный шеф-повар Александр Белькович презентовал новый сезон теле-шоу в своем ресторане.

В конце августа телеведущий, шеф-повар Александр Белькович провел встречу с журналистами и презентовал новый сезон шоу "Просто Кухня". Мастер по приготовлению вкусной еды рассказал журналистам, как готовить вкусные завтраки и продемонстрировал приготовление блюда "Бенедикт".

Я презентовал сегодня новый сезон нашего кулинарного шоу "Просто Кухня" на СТС, которое выходит каждую субботу в 10 утра. У меня всегда было честное отношение к этому, потому что я профессиональный шеф-повар и я даже когда я книги делал и мы всегда делали блюдо на фотосессии для книги, что они потом просто съедались и были высшего качества. На уровне! На съемках происходит тоже самое. Мы делаем еду и у нас огромное количество людей, которые работают над проектом. И все голодные! И мы потом едим и все знают, что я вкусно готовлю и у нас получается супер-результат, который мы потом съедим. У нас все по-честному и все вкусно и все красиво. Александр Белькович, шеф-повар, телеведущий

Ведущий принимал своих гостей в своем ресторане "Белка" на Петроградской стороне. Гости получили удовольствие от процесса. Все были сыты и довольны.

Это то место, о котором я мечтал, где каждый шаг был продуман заранее. Это был мой план, который я давно копил и в этом ресторане я постарался все реализовать. Происходит творческий процесс. Я знаю всех гостей здесь, всю команду, всех поваров. Это мое родное любимое место. Александр Белькович, шеф-повар, телеведущий

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