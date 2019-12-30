В канун праздников или памятных дней проходит внеплановый осмотр.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что вечный огонь на Марсовом поле прошел профилактику. Об этом сообщают Санкт-Петербургские ведомости.

Сотрудники "ПетербургГаза" в канун праздников провели внеплановый осмотр. Для этого специалисты перекрыли трубу, отложили цветы в сторону и почистили монумент.

Отмечается, что больше всего в вечном огне нашли бычков. А вот монет в этот раз практически не было.

Ранее мы сообщали о том, что из бюджета Германии выделят 12 млн евро для поддержки блокадников.

Фото:pixabay