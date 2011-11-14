Вечером 30 августа пробки на дорогах Петербурга достигли 8 баллов

Город "покраснел" от многочисленных пробок.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 30 августа дорожная ситуация достигла 8 баллов.

Многочисленные пробки из-за дорожных работ, аварий и перекрытий наблюдаются в центре Петербурга. Автомобилистам будет непросто на Садовой, Социалистической, Марата улицах, на Невском, Лиговском, Чкаловском и Каменноостровском проспектах, на набережной Обводного канала, Дворцовой, Арсенальной и Свердловской набережных.

Движение затруднено и в районе станций метро "Лесная" и "Выборгская". Покраснели Выборгская набережная, Кантемировская улица, Лесной проспект, Кушелевская дорога и Гренадерская улица.

Традиционно пробки образовались на участке КАД возле города Мурино. Автомобилистов ждут ремонтные работы и две аварии в районе 31-го километра. Также заторы на дорогах наблюдаются на участках кольцевой автодороги в районе станции метро "Обухово", поселка Янино-1, города Кудрово. Пробки и не обошли поселок Шушары – на Московском шоссе произошло четыре ДТП.

Ранее Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 1 сентября.

Фото: Piter.tv