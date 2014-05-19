Вечером 29 октября пробки на дорогах Петербурга достигли 9 баллов

Город "покраснел" от многочисленных аварий и дорожных работ.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 29 октября дорожная ситуация достигла 9 баллов.

Из-за многочисленных аварий и дорожных работ автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: на Невском, Литейном, Каменноостровском, проспекте Медиков, на набережной Обводного канала (три аварии), на Разъезжей улице, Боровой улице, Загородном проспекте, Садовой улице, Дворцовой набережной, на Тучковом мосту (авария), на Среднем проспекте Васильевского острова, на Уральской улице.

Пробки наблюдаются и в Московском районе: на Московском шоссе (в районе Пулковского парка), на улице Типанова (авария).

В Красногвардейском районе автомобилистам стоит быть внимательнее на проспекте Косыгина и на Индустриальном проспекте.

Также заторы на дорогах виднеются на участке КАД: от поселка Шушары до Обухова (две аварии).

Стало известно, какие улицы перекроют в Петербурге с 30 октября.

Фото: Piter.TV