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Вечером 22 июня пробки на дорогах Петербурга достигли 7 баллов
Сегодня, 18:49
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Вечером 22 июня пробки на дорогах Петербурга достигли 7 баллов

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В скором времени пробки на дорогах достигнут 5 баллов.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 22 июня дорожная ситуация достигла 7 баллов. 

Многочисленные пробки из-за дорожных работ, аварий и перекрытий наблюдаются в центре Петербурга. Из-за ДТП затруднено движение по Обводному каналу – от Балтийского вокзала до Александро-Невской лавры. Красным цветом выделен и Невский проспект – от Гостиного двора до Московского вокзала. 

Заторы на дорогах наблюдаются также на проспекте Обуховской обороны, у моста Александра Невского, на Воскресенской набережной в правом ряду, у Литейного моста из-за дорожно-транспортных происшествий. Также из-за аварий движение затруднено на участке КАД в районе города Кудрово.

Ранее мы писали, что в направлении от Дворцовой набережной к Каменоостровскому проспекту движение по Троицкому мосту будет закрыто с 00:30 22-го июня до 23:00 26-го июня. 

Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Теги: дороги, дорожная ситуация, пробки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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