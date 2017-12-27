На вечеринке по проспекту Героев из квартиры на 17 этаже случайно выпал хозяин

В Красносельском районе вечеринка закончилась для хозяина смертью: он упал с 17-го этажа.

В Красносельском районе вечеринка в квартире закончилась гибелью хозяина. С карниза балкона сорвался молодой юноша. Инцидент произошел на проспекте Героев в доме 24. Испуганные гости разбежались по домам.

Сообщение о лежащем у здания человека поступило в семь часов утра 28 января. Погибший был в домашней одежде, без куртки и уличной обуви. Оперативники смогли установить, что 22-летний парень упал с высоты 17-го этажа. Во время смертельного случая в квартире находились несовершеннолетние.

Однако, сотрудники полиции вычислили убежавших. В отделение полиции для допроса доставлены 17-летняя учащаяся колледжа, 14-летний школьник и 15-летний студент техникума. Обстоятельства дела выясняются.