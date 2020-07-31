Вдова Олега Попова рассказала о планах на годовщину мужа

Также Габриэла Попова поделилась впечатлениями от образа клоуна Пеннивайза.

В пятницу, 31 июля, исполняется 90 лет со дня рождения Олега Попова. Жена любимого советским народом клоуна Габриэла рассказала изданию "Петербургкий дневник" о том, как она собирается отметить праздник и поделилась мнением о фильме "Оно".

По словам Габриэлы Поповой, в памятную дату она собирается отнести на могилу мужа 90 подсолнухов – любимых цветов артиста. Также женщина планирует провести время у памятника работы скульптора Александра Макина, которая представляет собой фонтан.



Также Габриэла призналась, что современный образ колуна, который теперь ассоциируется с воплощением детских страхов Пеннивайзом из книги и фильма "Оно", ей не близок. Несмотря на это, фильм 2016 года она оценила.



Неплохая картина, но очень действует на зрителей – я себя плохо чувствовала дня три…На первый взгляд, клоун – странный человек с красным носом в непонятной одежде. Но те, кто побывал хотя бы на одном выступлении, запоминают, что клоуны – веселые и добрые. Мне бы очень хотелось, чтобы люди воспринимали клоунов именно такими. отметила Габриэла Попова

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Видео: Петербургский дневник