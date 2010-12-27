Актер озвучил около 300 персонажей отечественных мультфильмов, а также сыграл в кино дестяки ролей.

В четверг, 19 июля Народному артисту РСФСР Василию Ливанову исполнилось 83 года. Среди тех, кто поздравил актера с днем рождения, оказался мэр столицы Сергей Собянин. Телеграмма с пожеланиями опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Ливанов родился 19 июля 1935 года. С 1966 по 1973 год он работал в студии "Союзмультфильма". За это время артист озвучил около 300 персонажей мультфильмов, включая Карлсона и крокодила Гену. Кроме того, Ливанов снялся в десятках фильмов. Одной из самых известных ролей является роль Шерлока Холмса в нескольких экранизациях романов Артура Конана Дойля.

Ранее 55-летний юбилей отпраздновал Александр Домогаров.

Фото: kremlin.ru, ВКонтакте / Василий Ливанов