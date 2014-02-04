Василеостровские фальсификации. Вышла вторая часть "Энциклопедии нечестных выборов"

Суды Санкт-Петербурга продолжают рассматривать иски об отмене результатов выборов.

Только в 4-ом избирательном округе Василеостровского района было подано более 36 исков, и они продолжают поступать. В 4-ом округе позиции партии власти традиционно слабы. Зато есть сильный кандидат от оппозиции. Какими способами была достигнута победа Константина Чебыкина от "Единой России" и почему проиграла Нэлли Вавилина от "Справедливой России"? Муниципальный депутат округа "Правобережный" Федор Грудин опубликовал на своем канале "Энциклопедия нечестных выборов" анализ фальсификаций Василеостровского района.

Вавилина – узнаваемый общественник. Она побеждала в муниципальных выборах в 2009, 2014 годах, а в 2019 стала главой округа "Гавань". На прошлых выборах заняла второе место, набрав 12 тысяч голосов. В этом году она заметно улучшила свой результат, набрав больше 15 тысяч, но все равно стала второй после единоросса Чебыкина. Разрыв между кандидатами по официальным данным составил 3, 5 тысячи голосов, но наблюдатели сомневаются в объективности этих данных.

В этом году наблюдателей и кандидатов особенно впечатлила статистика надомного голосования. Оно является как приемлемым удобным инструментом выборов, так и "слабым местом" системы. Независимые наблюдатели просто не могут проконтролировать насколько честно избирательные комиссии носят урны по квартирам избирателей. В 2016 году в 4-ом округе Петербурга надомным голосованием воспользовались 681 избиратель. В 2021 году - 5800. На УИК №133 за 5 часов надомного голосования, якобы, проголосовали 160 человек.

То есть, автографы ставили каждые 2 минуты. Статистика сама ставит под сомнение объективность результата. А как только несколько петербуржцев, пришедших на участок обнаружили, что за них уже кто-то "проголосовал" на дому, участок закрыли " на санитарную обработку". На УИК № 124 первый день голосования "на дому" статистика еще больше - 243 избирателя. А на УИК 151 в списки надомного голосования умудрились внести тёщу депутата от "Яблока" Бориса Вишневского. Стоит ли говорить, что женщина предпочитает голосовать не за "Единую Россию", а за своего зятя и при этом лично?

На Васильевском острове, по данным Грудина, были применены так же традиционные "карусели". Группа молодых людей перемещалась между избирательными комиссиями и голосовала по поддельным документам и бюллетеням. Для реализации этой схемы необходимо в составе сговора иметь лояльного члена избирательной комиссии. "Карусельщики" были пойманы и переданы полиции на участке № 152, когда член комиссии Соколова якобы выдала молодым людям по нескольку бюллетеней.

Василеостровский район отличился не только традиционными способами фальсификации выборов, но и уникальной технологией. На участке № 177 была фальсифицирована целая комиссия. Шестеро пока неизвестных выдавали себя за членов комиссии, по чужим паспортам вели подсчет голосов и подписывали итоговые протоколы. Иск с требованием отменить результаты выборов на этом участке подал кандидат Анисимов. Ведется следствие. История выборов в Санкт-Петербурге далека от завершения.